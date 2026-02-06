Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Furkan Sezen, Adana'nın Feke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sezen'in ölüm yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki kabrin önünde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, dua etti.

Programın ardından Sezen'in ailesi, katılımcılara tatlı ikramında bulundu.

Öğretmen Furkan Sezen, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşamını yitirmişti.



