Depremde iş yeri yıkılan hasır örme sanatçısının yüzü Kültür ve Sanat Çarşısı'nda güldü

HATAY - MEHMET BAYRAK - Hatay'da buğday saplarına şekil vererek ürünler tasarladığı iş yeri 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Emel Temizkan, afetzede esnafın desteklenmesi için kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda tahsis edilen atölyede mesleğini sürdürme imkanı buldu.

Anneannesinden öğrendiği hasır örme sanatına gönül veren 47 yaşındaki Temizkan'ın merkez Antakya ilçesindeki evi ve atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Temizkan, yıllarca emek verdiği iş yerini kaybetmesi nedeniyle buğday saplarına şekil verme işinden uzak kaldı.

Mesleğine dönmek isteyen Temizkan, Hatay Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda 20 Aralık 2024'te Çekmece Mahallesi'nde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'na başvurdu.

Temizkan, başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla kavuştuğu yeni atölyesinde, buğdaydan ördüğü ekmeklik ve meyvelik olarak kullanılan sepet, çanta, tabak, tepsi ve dekoratif ürünleri müşterilerine sunuyor.

El emeği ürünlerini satışa sunduğu iş yerinde hasır örme eğitimi de veren Temizkan, mesleğini severek sürdürüyor.

- Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden mezun oldu

Emel Temizkan, AA muhabirine, anneannesinden miras kalan mesleğinde ilerlemek için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü bitirdiğini söyledi.

Tasarım ve örgü aşamasında kendisini adeta dış dünyadan soyutladığını dile getiren Temizkan, "İşi yapmaya başlarken çok zorlanırsınız, sıkılırsınız, belki vazgeçmek istersiniz ama öğrendikten sonra o kadar güzel gelir ve zevk alırsınız ki her şeyi unutursunuz." dedi.

Temizkan, depremlerin ardından zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Buğdayı bir sanata, tasarıma dönüştürmek müthiş bir şey. Bir buğday sapının sanatla var olması çok güzel bir şey. İnsan tasarladıkça iyileşiyor ve mutlu oluyor." diye konuştu.

El emeğiyle yapılan ürünlerin kıymetli olduğunu vurgulayan Temizkan, afetzede sanatçıların desteklenmesi için kurulan çarşıdaki atölyesinde yaptığı tasarımları 200 ila 5 bin lira arasında satışa sunduğunu kaydetti.




