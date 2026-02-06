Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve 5 aylık bebeğiyle yaşamını yitiren Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı.

Anne Ayşe Fatma Gözüküçük, kız kardeşi Deniz Güngör ve teyzesi Zeliha Gözüküçük ile arkadaşları, Burak Milli'nin Çankaya Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ailesi ve arkadaşları, Milli'nin kabri başında dua ederek, mezarına karanfil bıraktı.

Anne Gözüküçük, AA muhabirine, yıkılan binanın enkazında bulduğu oğlunun yeleğiyle mezarlığa geldiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu anlatan Gözüküçük, şöyle konuştu:

"Yüreğinden geçenleri diline vuramıyorsun. Yokluğunu tarif edemem, 3 yıl olmuş, 3 gün gibi geldi bana. Burak'ım olmadan yaşıyor saymıyorum kendimi. Bu acıyı tarif edemem, yaşayan bilir. Ben bu montu enkaz kaldırma çalışmalarında buldum. Dolabında duruyordu ve onun anısına bugün giydim. Halen onun kokusu üzerinde duruyor. Evde kalan her şeyi, enkazında bulduklarım, hepsi odasında, onlarla yaşıyorum. Yok ama varmış gibi... Onun evi artık burası. Rabbimden geldi, o toprağın altında, biz de bu dünyada öldük."

Milli'nin teyzesi Zeliha Gözüküçük de yeğenini çok özlediğini dile getirdi.

Yeğenini mezarda görmeye dayanamadığını belirten Gözüküçük, "O ölmedi, biz, geride kalanlar öldük. Acısı hiç geçmedi. Her geçen gün acısı daha da fazlalaşıyor, azalmıyor. Onu hiç unutamadım." dedi.

Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Yalım Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.



Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, 9 Şubat'ta Burak Milli ve aile bireylerinin cansız bedenine ulaşmıştı. Eşine ve çocuğuna sarılmış şekilde enkazdan çıkarılan Burak Milli'nin cenazesi, aynı gün İskenderun'daki Çankaya Mezarlığı'nda defnedilmişti.