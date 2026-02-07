İlginizi Çekebilir

Burdur'da 3 projenin tanıtımı yapıldı
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu
Adana'da bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı
Sırıkla atlamada Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki Emine Elif çalışmalarının karşılığını aldı:
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından
Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçının ardından
Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar çalışmaların ardından ulaşıma açıldı
Hatay'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi
Hatayspor'un kötü gidişi sürüyor:0-5

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde yaşamını yitiren Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina için mevlit okutuldu.

Modernevler Mahallesi'nde Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük'ün evinin önünde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mevlide Milli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ömer Soylu ve meslektaşları katıldı.

Mevlitte, çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Yurt Dünya 7.02.2026 20:11:13 0
Anahtar Kelimeler: depremde yaşamını yitiren aa muhabiri burak milli ve ailesi için mevlit okutuldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Haritalar Çizildi, Sözler Verildi; Peki Müjde Nerede?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da 3 projenin tanıtımı yapıldı

2

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu

3

Adana'da bir kişi, eski iş yerindeki 4 mesai arkadaşını tabancayla yaraladı

4

Sırıkla atlamada Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki Emine Elif çalışmalarının karşılığını aldı:

5

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından

6

Atakaş Hatayspor-Esenler Erokspor maçının ardından

7

Antalya'da heyelan nedeniyle kapanan yollar çalışmaların ardından ulaşıma açıldı

8

Hatay'da sağanak ve sis hayatı olumsuz etkiledi

9

Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi

10

Hatayspor'un kötü gidişi sürüyor:0-5