İlginizi Çekebilir

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:
Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi
Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi
Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

Deri sektörü paydaşları, Antalya

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

ANTALYA - Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen 15. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, 18 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcı, yerli firmalarla bir araya geldi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, bu yıl 15'incisini gerçekleştirdikleri Deri ve Kürk Modası Fuarı'nın dünyada deri sektöründe takip edilir bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Dünyanın farklı noktalarından yüzlerce yabancı alıcının Türk firmaların ürettiği ürünleri görmek ve satın almak için fuara geldiğini anlatan Sarıgül, "Deri sektörünün önemli gördüğü ve deri modasına yön veren bir fuar. Deri alanında uzmanlaştık. 800'ün üzerinde alıcının burada olması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Katma değerli ürünler yaparak, deri modasına yön vererek dünyadaki yerimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da fuarın sektörün ihracatına önemli ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Fuar, 11 Aralık'a kadar devam edecek.



Yurt Dünya 8.12.2025 18:05:16 0
Anahtar Kelimeler: deri sektörü paydaşları antalya'da bir araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dijital Çağın Gölgesinde İnsan Emeği
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

2

Belediye Hizmetleri Projesi'nin toplam büyüklüğü 368 milyon avroya ulaştı

3

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, "Şehit Aileleri Buluşması"nda konuştu:

5

Prof. Dr. Sözbilir Antalya'daki depremleri değerlendirdi:

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Kozan ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

8

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

9

Alanya'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

10

Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor