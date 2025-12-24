İlginizi Çekebilir

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor
Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi
Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı
El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor
Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama
Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor
Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğinden yararlanan girişimci, köyde kurduğu tesiste yılda 300 ton mantar üretiyor, güneş panelleriyle de elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Memurluktan ayrılan 50 yaşındaki Hüseyin Savaş Gökmen, Büyükgökçeli köyünde mantar üretim tesisi kurmaya karar verdi.

Gökmen, tesisi kurmak için 2021'de başvurduğu TKDK'den 2022 yılında yüzde 65'i hibe olmak üzere kredi aldı.

Köyde 8 odası bulunan mantar üretim tesisi kuran Gökmen, işletmenin çatısına da güneş enerjisi panelleri koydu. Paneller sayesinde yılda 370 bin kilovatsaat enerji üreterek tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşılayan Gökmen, ihtiyaç fazlası enerjiyi ise dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde ediyor.

Kompostların poşetle getirildiği tesiste, uygun sıcaklık ve nem koşullarında yapılan işlemlerin ardından mantarlar belirli bir süre sonra hasada hazır hale geliyor.

- Mantarların hasadı 36'ncı günde başlıyor

Hüseyin Savaş Gökmen, AA muhabirine, tesisin yıllık yaklaşık 300 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Güneş enerjisi sistemiyle tesisin tüm elektrik ihtiyacını karşılıyor olmasının üretim maliyetini düşürdüğünü belirten Gökmen, "Hatta yaz aylarında fazla gelen elektrik üretimini dağıtım şirketlerine satıyoruz. Mantar üretiminde ortalama 36'ncı günde hasada başlıyoruz. Yaklaşık 48 ve 49'uncu günlerde ise üretim tamamen sona eriyor. Toplanan mantarları Balıkesir, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere gönderiyoruz." dedi.

Tesiste sabit olarak 4-5 erkek çalışanın görev yaptığını dile getiren Gökmen, üretimin yoğunlaştığı günlerde ise 8 ila 10 kadın çalışana istihdam sağladığını kaydetti.

- "İl genelinde bu tür tesisler yaygınlaşıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da TKDK destekleriyle il genelinde kurulan 15 modern mantar üretim tesisi bulunduğunu söyledi.

Küçük ve büyük ölçekli tesisler dahil olmak üzere kentte yaklaşık 5 bin tonluk mantar üretim kapasitesine ulaşıldığını dile getiren Selçuk, "İl genelinde bu tür tesisler yaygınlaşıyor. Daha önce küçük alanlarda, çadırlarda üretim yapılıyordu, artık tesislerde üretime geçiliyor. Minimum alanda maksimum ürün üretiliyor. Merkezin yanı sıra Deregümü, Atabey, Büyükgökçeli, Eğirdir ve Sarıidris bölgelerinde de mantar üretim tesisleri mevcut." diye konuştu.



Yurt Dünya 24.12.2025 12:16:37 0
Anahtar Kelimeler: devlet desteğiyle kurduğu tesiste hem elektrik hem de mantar üretiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ela de Bebek Yasaşın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürünün tedavisi sürüyor

2

Antalya falezlerinin tamamı "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilsin talebi

3

Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 3 milyar doları aştı

4

El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

5

Medicana'dan hipertansiyonda erken tanının önemine ilişkin değerlendirme

6

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

7

Osmaniye’de DEAŞ operasyonuna, 1 tutuklama

8

Antalya'da meslektaşı hemşire eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

9

Türkiye, spor turizminde küresel payını artırmayı hedefliyor

10

Reklam yönetmeliğinde "yapay zeka" ve "influencer" düzenlemesi