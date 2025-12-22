İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı
Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu
Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu
Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı
Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı
Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:
Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı
Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı
Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi

Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

İSTANBUL - Divarese, sıcaklık, konfor ve koruyucu özelliklerin öne çıktığı kış sezonu koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak dokular ve yenilikçi yüzeylerin yer aldığı kış koleksiyonu, zamansız siluetlerle bütünlük sunuyor.

Kalite anlayışını modern detaylarla birleştiren şirket, kış sezonuna yönelik koleksiyonunda sıcaklık ve fonksiyonelliği ön planda tutuyor.

Kadın koleksiyonunda estetik ve fonksiyonellik bir arada sunulurken, yumuşak iç astarlar ve deri yüzeyler kış koşullarına karşı sıcaklık ve dayanıklılık sağlıyor.

Erkek koleksiyonu, şehir yaşamına uyumlu dayanıklı yapılarla hazırlanırken, soğuk havalara karşı maksimum koruma sunan iç dolgu detayları, taban yapıları ve hava koşullarına uygun yüzey teknolojileri, koleksiyonun temelini oluşturuyor.

Kadın ve erkek koleksiyonlarında yer alan model çeşitliliğiyle kış aylarının her anına uyum sağlayan ürünlere, Divarese mağazalarından ve internet sitesinden erişilebiliyor.



Ekonomi 22.12.2025 12:24:27 0
Anahtar Kelimeler: divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Ara Yollara El Atın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 68 şüpheliyi yakaladı

2

Agrotech İklim Lideri Ödülü'nün sahibi oldu

3

Hyundai Motor Türkiye Eğitimde İkinci Hayat projesiyle okullara destek oldu

4

Arçelik satış sonrası hizmetlerde yapay zeka dönüşümünü başlattı

5

Hatay'da iş yerleri ve park halindeki araçlara taş atan şüpheli yakalandı

6

Bakan Yumaklı, MAKÜ Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde konuştu:

7

Antalya'da falezlerden düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

8

Hatay'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü bahçede yakalandı

9

Osmaniye’de 100 çiftçiye 1.500 plastik kasa desteği sağlandı

10

Antalya'da meslek tanıtım etkinliği düzenlendi