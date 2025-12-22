Divarese kış sezonu koleksiyonunu beğeniye sundu

İSTANBUL - Divarese, sıcaklık, konfor ve koruyucu özelliklerin öne çıktığı kış sezonu koleksiyonunu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıcak dokular ve yenilikçi yüzeylerin yer aldığı kış koleksiyonu, zamansız siluetlerle bütünlük sunuyor.

Kalite anlayışını modern detaylarla birleştiren şirket, kış sezonuna yönelik koleksiyonunda sıcaklık ve fonksiyonelliği ön planda tutuyor.

Kadın koleksiyonunda estetik ve fonksiyonellik bir arada sunulurken, yumuşak iç astarlar ve deri yüzeyler kış koşullarına karşı sıcaklık ve dayanıklılık sağlıyor.

Erkek koleksiyonu, şehir yaşamına uyumlu dayanıklı yapılarla hazırlanırken, soğuk havalara karşı maksimum koruma sunan iç dolgu detayları, taban yapıları ve hava koşullarına uygun yüzey teknolojileri, koleksiyonun temelini oluşturuyor.

Kadın ve erkek koleksiyonlarında yer alan model çeşitliliğiyle kış aylarının her anına uyum sağlayan ürünlere, Divarese mağazalarından ve internet sitesinden erişilebiliyor.