Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, deprem şehitleri için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mezarları başında dua etti. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 3’üncü yıl dönümünde, Osmaniye’de anma programı düzenlendi. Osmaniye Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından Asri Mezarlıktaki deprem şehitliğinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim okundu.
Kur’an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından deprem şehitleri için dua edildi. Daha sonra depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilendi. Depremde yakınlarını kaybedenler, kabirler başında gözyaşları içinde dualarla anma yaptı. Anma programına; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda katılımcılara Osmaniye Belediyesi tarafından lokum ikram edildi.



