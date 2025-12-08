Doğu Akdeniz'in derinliklerine inen dalgıçlar canlıların renkli dünyasını görüntüledi

HATAY - LALE KÖKLÜ - Doğu Akdeniz'deki canlı çeşitliliğini kayıt altına almak için Hatay'da bir araya gelen dalgıçlar, 8 yıl önce keşfedilen Bilge Taş Mağarası'nın yanı sıra vatozdan kedi balığına birçok türü su altı kameralarıyla görüntüledi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın da yer aldığı 50 kişilik dalış ekibi, deniz altındaki doğal güzellikleri tanıtma amacıyla kentte buluştu.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği ekip, ilk olarak Samandağ ilçesindeki Kel Dağı koylarında dalış yaptı.

Su altı kameralarıyla vatozları ve Hint-Pasifik kökenli kedi balıklarını görüntüleyen katılımcılar, daha sonra Yayladağı ilçesi Kel Dağı bölgesindeki Karamağara'dan girdikleri suda, arkeolojik buluntuları, denizkestanelerini ve caretta carettaları kayda aldı.

Ekibin sonraki durağı, dalış eğitmeni Mahmut İğde ve dalış partneri doktor Cihan Öztürk tarafından 2017 yılında Kel Dağı'nın içinde keşfedilen Bilge Taş Mağarası oldu.

Su altı mağarasındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri görüntüleyen dalgıçlar, etkinlik boyunca deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etti.

- Hatay'da dalış için en uygun aylar kasım ve aralık

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Hatay'ın dalış tutkunları için kasım ve aralık aylarında güzel ortam sunduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'deki doğal güzellikleri kayda almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ceylan, "Burada mağara dalışları yapılabiliyor. Aynı zamanda vatoz ve kedi balıkları gibi çok zengin yaşamı çekebiliyorlar. Mevsim olarak da bu aylar çok uygun." dedi.

Bilge Taş Mağarası'ndaki suda kamera karşısına geçen Ceylan, şu değerlendirmede bulundu:

"Mağaranın hava ciğeri olan bölgesindeyiz. Bence Türkiye'nin güvenlik anlamında dalınabilecek en mükemmel mağarası burası. Mağara dalıcılığı uzmanlığı olanlar mutlaka bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye'de böyle bir mağarayı dalış turizmine kazandırmak, tanıtmak ve korumak en önemli çalışmamız olmalıdır."