İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi
Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi
Koçfinans 30 yaşında
Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu

Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

Dokumapark

Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

ANTALYA - Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta öğrenciler için doğayla iç içe etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Eğitim Kursları'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle portakal bahçesinde doğayla iç içe zaman geçirerek dalından taze meyve topladı.

Etkinliğin ardından Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dokumapark'taki portakalları toplayarak ilçe halkıyla paylaştı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukları doğayla buluşturmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çocukluğunun doğanın içinde geçtiğini aktaran Kocagöz, "Bir meyveyi dalından koparıp yemek ise bambaşka bir mutluluktur. Biz de çocuklarımızın bu güzel duyguları tatmasını, bizim yaşadığımız o doğayla iç içe yaşamanın mutluluğunu yaşamalarını istedik." ifadesini kullandı.




Yurt Dünya 10.12.2025 12:25:49 0
Anahtar Kelimeler: dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Teleferik Osmaniye’ye Yakışır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

2

Adana'da dağda mahsur kalan 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

3

Hatay'da 90 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

4

Kahramanmaraş merkezli tefecilik operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

5

Saimbeyli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

6

Bozyazı'da naat yazma ve okuma yarışması düzenlendi

7

Koçfinans 30 yaşında

8

Kepez Belediyesince emekli personele yönelik program düzenlendi

9

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

10

Arçelik çalışanları Perakende Günü'nde sahada tüketicilerle buluştu