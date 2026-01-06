Don sonrası saha kontrolleri yapıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 4 gün boyunca etkili olan don olayının ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım alanlarında saha kontrolleri gerçekleştirildi. Teknik personelce yapılan incelemelerde; buğday, arpa ve yonca ekili alanlar ile zeytin ve narenciye bahçeleri yerinde kontrol edildi. Kontrollerde ürünlerin genel durumu, don zararının seviyeleri ve olası riskler değerlendirildi. Yapılan tespitlerde, ekimi ve dikimi yapılan ürünlerde genel olarak don zararına rastlanmadığı belirlenirken, yalnızca narenciye ağaçlarının yeni sürgünlerinde yer yer soğuk yanması gözlemlendi. Yetkililer, üreticilere alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldığını ifade ederken, sahadaki gözlem ve tespit çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.



