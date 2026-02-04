İlginizi Çekebilir

Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti
Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da TGSP'nin eğitim programında konuştu:
Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü
Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

Dörtyol Kaymakamı Keklik

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

HATAY - Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kısa süre önce hastalık nedeniyle kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

Keklik, Özerli Mahallesi'nde yaşayan Gazi ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, ailenin en küçük ferdi Ömer Yusuf'un doğum gününü kutlayan Keklik, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle bir süre sohbet eden Keklik, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.



Yurt Dünya 4.02.2026 19:02:33 0
Anahtar Kelimeler: dörtyol kaymakamı keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatayspor, Taylan Özgün'ü transfer etti

2

Adana'da şehit polis memuru Mustafa Akgül'ün ailesine ev hediye edildi

3

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 225 öğrenciye uygulamalı eğitim

4

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da TGSP'nin eğitim programında konuştu:

5

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

6

Antalya'da düzenlenen "TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" etkinliklerle sürdü

7

Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

8

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

10

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi