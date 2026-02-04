Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

HATAY - Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, annesini kısa süre önce hastalık nedeniyle kaybeden 4 yaşındaki Ömer Yusuf'un doğum gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

Keklik, Özerli Mahallesi'nde yaşayan Gazi ailesini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, ailenin en küçük ferdi Ömer Yusuf'un doğum gününü kutlayan Keklik, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle bir süre sohbet eden Keklik, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'nın himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

