Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Dörtyol

Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

HATAY - Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıt'na çelenk sunmayla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kapalı Semt Pazaryeri'nde devam eden programda, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla okullarda düzenlenen spor, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu programa, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile çok sayıda vatandaş katıldı.



