Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar’ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Aytemür, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçti.

Aytemür, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson’un "Her şeye rağmen" ve son olarak da "Portre" kategorisinde Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" fotoğrafını seçti.

Belediye Başkanı Akpınar da "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını, "Gazze: Açlık" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğrafını seçen Akpınar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını beğendi.