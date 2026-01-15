İlginizi Çekebilir

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İSTE Rektörü Prof. Dr. Duruel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor
Antalya düzenlenecek toplantılarla bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Hyundai CES 2026'da insan merkezli "Yapay Zeka Robotik Stratejisi"ni tanıttı
DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor

Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA

Dulkadiroğlu Kaymakamı Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KAHRAMANMARAŞ - Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Aytemür ve Belediye Başkanı Akpınar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar’ın "Her yerde" fotoğrafını tercih eden Aytemür, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçti.

Aytemür, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson’un "Her şeye rağmen" ve son olarak da "Portre" kategorisinde Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" fotoğrafını seçti.

Belediye Başkanı Akpınar da "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafını, "Gazze: Açlık" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" fotoğrafını seçen Akpınar, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını beğendi.



Yurt Dünya 15.01.2026 11:55:16 0
Anahtar Kelimeler: dulkadiroğlu kaymakamı aytemür ve belediye başkanı akpınar aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Yalınız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

3

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Otizmli ve işitme engelli yüzücü İlayda, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

İSTE Rektörü Prof. Dr. Duruel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Serviks kanserinde aşı ve tarama hayat kurtarıyor

7

Antalya düzenlenecek toplantılarla bu yıl küresel diplomasinin merkezi olacak

8

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beriş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Hyundai CES 2026'da insan merkezli "Yapay Zeka Robotik Stratejisi"ni tanıttı

10

DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor