Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor

İSTANBUL - Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Gaye Türkmen Noyan, çocuklarda düzenli uykunun önemli olduğunu, uyku eksikliğinin uzun vadede zayıf bağışıklık ve obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Noyan, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi için uykunun en az beslenme ve hareket kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu, düzensiz uyku alışkanlıklarının ise çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal pek çok soruna zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Noyan, insan hayatının yaklaşık üçte birinin uykuda geçtiğini vurgulayarak, özellikle çocuklarda düzenli uykunun kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Uykunun temel bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Noyan, "Metabolizmanın düzenlenmesi, dikkat ve öğrenme süreçleri, doku onarımı ve büyüme hormonlarının salgılanması uykuda gerçekleşir. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendiriyor." bilgisini verdi.

Noyan, çocuklarda uyku eksikliğinin yalnızca gün içindeki yorgunlukla sınırlı kalmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun vadede bağışıklık zayıflığı, enfeksiyonlara yatkınlık, büyüme ve gelişmede duraksama, obezite gibi metabolik sorunlar görülebilir. Ayrıca kaygı, depresyon, davranış problemleri ve öğrenme güçlükleri de ortaya çıkabilir. Uyku problemleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini taklit edebilir. Dikkat eksikliği şikayetiyle başvuran çocuklarda uyku mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Şiddetli bir uyku bozukluğu varsa, öncelikle uykunun ele alınması gerekir."

- "Kaliteli uyku bir lüks değil, temel bir ihtiyaç"



Sağlıklı uyku için ailelere önerilerde de bulunan Noyan, uyku sorunlarının en sık nedeninin yetersiz uyku hijyeni olduğuna işaret ederek, düzenli yatma ve uyanma saatleri oluşturulması, yatmadan önce ekran kullanımının sınırlandırılması, kafeinli ve aşırı şekerli gıdalardan kaçınılması ve gün içinde doğal gün ışığından faydalanılması gerektiğini anlattı.

Noyan, uyku problemlerinin her zaman alışkanlıklardan kaynaklanmadığını aktararak, "Horlama, nefes durması, ağız açık uyuma, ani irkilmeler, gün içinde aşırı uyku hali veya davranış değişiklikleri varsa çocuk mutlaka farklı branşlarca değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Kaliteli uykunun bir lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çocuğun akademik başarısı, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi için sağlıklı bir uyku düzeni şarttır. Günlük yaşamda yapılacak küçük değişiklikler bile büyük fark oluşturabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

