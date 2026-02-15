Düziçi’nde motosiklet yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde park halindeyken aniden alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde İrfanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan bir motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletten yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alevlerin tamamen sardığı motosiklet büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.