Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi Martlar Sokak’ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Devrilen ağaç çevrede maddi hasara yol açarken, park halindeki iki otomobil hafif şekilde zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin sundurmalarının da hasar gördüğü öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kaldırdı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.