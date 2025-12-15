Ege Yapı kentsel dönüşüm ve karbon salımına ilişkin araştırmasının bulgularını paylaştı

İSTANBUL - Ege Yapı, TÜBİTAK destekli "Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Konutlarda Karbon Salımının Azaltılması Projesi" kapsamında yürütülen araştırmanın ara aşama bulgularını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehircilik, yapı teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle ele alan proje, konutların tüm yaşam döngüsünde karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

Çalışma, proje yürütücüsü Haldun Ersen liderliğinde ilerliyor. Analiz ve modelleme temelli proje, mimari tasarımdan malzeme seçimine, bina kabuğundan elektrik-mekanik sistemlere, inşaat sürecinden işletmeye kadar tüm aşamalarda karbon salımını minimize etmeye yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Projenin ilk faz hedefi, her bir konut üretiminde karbon salımını yüzde 10'a kadar azaltmak olarak belirlendi.

Proje, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Küresel Çevre Fonu (GEF), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından yürütülen "Sıfır Karbon Binalar" inisiyatifiyle aynı yönde ilerliyor.

Avrupa Birliği'nin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda Türkiye'de tüm sektörlerde beklenen dönüşüm sürecinde, küresel karbon salımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan bina ve yerleşimlerin kritik rolüne vurgu yapılıyor.

Proje yürütücülüğünde yazılım ve Ege Yapı tasarım ekibinin geliştirdiği model, Türkiye'nin farklı iklim bölgelerine uyarlanabilir yapısıyla öne çıkıyor.

Saha verileri, İstanbul'a özgü tip projeler üzerinden değerlendirilerek, düşük karbonlu tasarım alternatifleri ortaya konuluyor.

- "Model, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen çözümler üretiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Dizayn Ofis Müdürü Suna Mutlu, geliştirdikleri yazılım ve prototip konut modelinin, Türkiye'nin farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen sürdürülebilir çözümler ürettiğini belirtti.

Çevresel etkisi düşük malzeme kullanımını esas alan anlayışla ilerlediklerini aktaran Mutlu, "İstanbul özelinde yaptığımız tip proje analizleriyle karbon salımını etkileyen tüm parametreleri inceliyor, enerji tüketimini azaltan tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu süreçte geliştirdiğimiz ROR360 yazılımıyla düşük karbonlu konut modelleri üzerinde tasarım ve analiz çalışmalarını başlattık." ifadelerini kullandı.

Mutlu, ilk prototipin İstanbul'da üretileceğini anlatarak, proje tamamlandığında Türkiye'nin düşük karbonlu şehirler hedefi için katkı oluşacağını öngördüklerini vurguladı.

Proje yürütücüsü Haldun Ersen de projenin her bir konut üretiminde karbon salımını yüzde 10 azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı hedeflediğine dikkati çekti.

Girişimin, hem Türkiye'de hem de dünyada sürdürülebilir yaşam çözümlerine katkı sunmayı amaçladığına işaret eden Ersen, "Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) çerçevesinde üretilen projenin gerek ülkemiz gerekse dünyamız için iklim değişikliğine katkı sağlayacak bir proje olarak konut üretimi ve gayrimenkul, inşaat malzemeleri üretim sektörü ve mimarlık sektörüne önemli vizyon katması bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.

Projenin ulusal bir proje olması yönünde girişimlerin olduğunu kaydeden Ersen, "Ayrıca Dünya Bankası ve EBRD gibi kuruluşlardan da projeye hibe alınmasının önemli bir gelecek vizyonuna imza atılabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.