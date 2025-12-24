El emeği ipeği özgün tasarımlara dönüştürüyor

İlginizi Çekebilir

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da ipek böceği yetiştiricisi Emel Duman, doğal ipekten tasarladığı kıyafet ve aksesuarlara bahçesinden topladığı bitkilerle desen verip, kaynattığı gıda ürünlerinin boyasıyla renk katıyor.

Yerel böcek ırkı olan "Hatay sarısı"nın buzdolabında sakladığı bir avuç yumurtasıyla 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası üretimi sürdüren bu ırktan elde edilen ipeğin eylül ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesine öncülük eden 59 yaşındaki Duman, özgün tasarımlara da imza atıyor.

Duman, kozalardan elde ettiği ipekten yaptığı kıyafetler ile şal ve eşarplara bahçesinde yetiştirdiği doğal ürünleri kullanarak estetik katıyor.

Papatya, sardunya, gül ve ahududu yaprakları ile dalları baskı malzemesi olarak kullanıp kumaşa desen veren Duman, lahana, havuç, dut ve böğürtleni kaynatmasıyla çıkan boyayla ürünlerini renklendiriyor.

Duman'ın el emeğiyle tasarladığı kıyafet ve aksesuarlar ebadına göre 750 ila 5 bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.

- "Kimyasala itirazı, alerjisi olan müşterilerimiz bu ürünleri çok tercih ediyor"

İpek böceği yetiştiricisi Emel Duman, AA muhabirine, tasarımlarına desen ve renk katarken mevsime has ürünlere öncelik verdiğini söyledi.

Uyguladığı yöntemin meşakkatli olduğunu belirten Duman, şöyle konuştu:

"Sonucuna baktığınız zaman o kadar keyif verici ki inanılmaz motive ediyor. Doğaya saygılı, hiçbir kimyasalın kullanılmadığı, yaptığımız işi sonuna kadar yansıtan bir teknik olduğu için çok severek yapıyorum. Özellikle bazı kimyasala itirazı, alerjisi olan müşterilerimiz bu ürünleri çok tercih ediyor."

Duman, ortaya çıkan ürünlerin zahmete değdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dokuması, yıkaması, mordanlanması (lifleri renklendirme süreci/bitkisel boyayla yapılan renklendirme süreci), boyanacaksa renklendirilmesi ve üzerine yaprakların dizilmesini hesap ettiğimizde her biri için birer gün gerekiyor. Dolayısıyla bir ürünün yapımı bir hafta sürüyor. Günde en az 16 saat çalışan biriyim. Bunu bir iş olarak görmüyorum zaten bir iş olarak görsem muhtemelen yapmam. O kadar çok seviyorum ki yaptığım işi bütünlediğini düşünüyorum ve bana terapi gibi geliyor. Çok ağır deprem süreci atlattık. Bu teknik iyileşmemi hızlandırıyor ve yaparken çok keyif alıyorum."



