İlginizi Çekebilir

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek
Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı
Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi
GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı
Manavgat Kaymakamı Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Elbistan

Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Elbistan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra "1001 Hatim"in duasının yapıldığı etkinlikte, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.



Yurt Dünya 6.02.2026 16:28:04 0
Anahtar Kelimeler: elbistan'da 6 şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

2

Engelli bireylerin aileleri yapay zeka destekli programla güçlendirilecek

3

Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

4

Keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'deki mezarı başında anıldı

5

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

6

Mersin'de 7 bin 905 litre etil alkol ve 55 litre sahte içki ele geçirildi

7

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

8

Mersin'de kömür yüklü tırın dorsesinde 550 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

9

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı

10

Manavgat Kaymakamı Karataş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı