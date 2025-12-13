"Elite Label" kategorisindeki Mersin Maratonu'nda 7. kez madalya heyecanı yaşanacak

MERSİN - SERKAN AVCİ - Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan Uluslararası Mersin Maratonu'nda 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu yarışacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle bu yıl 7. kez düzenlenecek maraton, yarın Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp kıyı şeridini de kapsayan çok sayıda noktada koşulacak.

"Elite Label" kategorisine 2023'te alınan maratonda, 2 bin 601 sporcudan 460'ı 42 kilometrede, 2 bin 141'i ise 14 kilometrede madalya mücadelesi verecek.

Parkur hazırlıklarının tamamlandığı organizasyonda, halk koşusu da yapılacak. Vatandaşlar, söz konusu kategoride yarışabilmek için maraton gününe kadar kayıt yaptırabilecek.





- "Mersin Maratonu, Türkiye'deki sıralamada en iyi yer bulan maraton"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine, maratonun heyecanla beklendiğini söyledi.

Parkurun organizasyon için hazır olduğunu ifade eden Taşkın, "Belki de dünyanın en iyi maraton parkurlarından birine sahibiz. Tamamen düz ve ortalama deniz seviyesinden 4 metre yükseklikte. Çok iyi derecelerin koşulmasına uygun bir zemin ve parkur var. Aynı zamanda iklimin de güzel olması, hava sıcaklığının 16-17 derece beklenmesi maraton için iyi koşulların olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Taşkın, 5 kıtadan sporcuların maratonda yarışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Uluslararası Atletizm Federasyonu, kendi takvimine aldığı maratonlarda organizasyon başarısı anlamında sıralama ve bir derecelendirme yapıyor. Bu takvimde Türkiye'den 3 maraton var. 2023'te Uluslararası Mersin Maratonu, dünya genelinde koşulan 182 maraton arasında 46'ncı sıradaydı. 2024'te ise 203 maraton koşuldu, 49'uncu sırada yer aldı. Bu organizasyon kalitesi ve başarısı anlamında yapılan bir derecelendirme. Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'deki en iyi maraton, sıralamada en iyi yer bulan maraton. Diğer maratonlardan bir tanesi 82'nci, diğeri 111'inci sırada yer alıyor. Amacımız bu yıl sıralamada daha iyi bir yer alabilmek."





- "Geçen yıl Türkiye'de en iyi maraton derecesi Mersin'de elde edildi"

Taşkın, Uluslararası Mersin Maratonu'nu dünyanın en iyi maratonları arasına dahil etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Organizasyonun hem Mersin'in hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye topraklarında en iyi maraton derecesi Mersin'de elde edildi. Bu yıl o dereceyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene 135 yabancı sporcu vardı, bu yıl 184'e yükseldi. Çok yoğun bir ilgi oldu. Kayıtlar bitti. Geçen seneye göre maratona 450 civarında daha fazla sporcu katılıyor. Güzel şeyler bekliyoruz. Dünyanın önde gelen sporcularını getiriyoruz. Bu yıl bir sürprizimiz olacak. Önceki yıllarda dünya şampiyonu olmuş bir maratoncuyu da Mersin'de koşturacağız. Bundan dolayı güzel bir derecenin çıkmasını bekliyoruz."