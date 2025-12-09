ANTALYA - Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "15 Temmuz virajını çok iyi aldık. O gün lider liderliğini yaptı, halk da vatanseverliğini gösterdi. Herkes üzerine düşeni yaptı. Vatan savunması kelimesi tam anlamıyla yerini buldu." dedi.

Çalışkan, Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 Temmuz Derneğince düzenlenen "9. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, şehit ailesi olmanın onurlu ancak yükü ağır bir durum olduğunu söyledi.

Çalışkan, şehit ailelerinin makamının özel olduğunu dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Emniyet Müdürü olduğunu hatırlatan Çalışkan, kentin birçok noktasında vatandaşlarla hainlere karşı koyduklarını ifade etti.

Çalışkan, Türk tarihinde Malazgirt, İstanbul'un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale gibi tarihi hadiselerin uzun uzun anlatıldığına dikkati çekerek, 15 Temmuz gecesinde de vatan, devlet, demokrasi savunması yapıldığını, halkın ülkeyi koruduğunu belirtti.



Türkiye'de insanların huzur ve güvenlik içerisinde yaşadığına işaret eden Çalışkan, "15 Temmuz öyle bir olay ki eğer tersi olsaydı bugün çok farklı şeyler, kötü şeylerden bahsediyor olacaktık. Bunu hep beraber önledik. 15 Temmuz virajını çok iyi aldık. O gün lider liderliğini yaptı, halk da vatanseverliğini gösterdi. Herkes üzerine düşeni yaptı. Vatan savunması kelimesi tam anlamıyla yerini buldu. 15 Temmuz'da güzel bir sınav verildi. Allah bir daha da yaşatmasın." dedi.

Çalışkan, 15 Temmuz'da hem vatana hem de demokrasiye sahip çıkıldığını vurgulayarak, "Bu bir savaştı. Karşımızda kozmopolit, yurt dışı boyutu olan bir grup vardı. Telsiz konuşmalarında, yazışmalarında 'Bombalayın, tankla saldırın, acımayın.' diyorlardı. Bunu söyleyen başka ülkelerin askeri değildi. Bunu vergilerimizle, 20-30 yıl devletin ekmeğiyle büyüyen insanlar söyledi." diye konuştu.

Devletin, 15 Temmuz öncesinde terör olaylarıyla aciz gösterilmeye çalışıldığını anlatan Çalışkan, şunları kaydetti:



"Darbe girişiminin hazırlığını yaptılar ama Cumhurbaşkanımızın liderliğini hesap edemediler. Halkı hesap edemediler. "Halk tankı, silahı görürse hemen evine girer.' diye düşündüler. Polisi de hesap edemediler. 'Emniyet müdürünü ararız, biz darbe yaptık dediğimiz zaman korkusundan cevap veremez.' diye düşündüler. O gece polislerimiz de askerlerimiz de hainlere karşı kahramanca mücadele etti. O gün görevini yapan herkesten Allah razı olsun."

"Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını taşıyoruz, Peygamber Efendimizin de emanetini taşıyoruz." diyen Çalışkan, bu miras ve emaneti taşıyanların rahat edemeyeceğini, Anadolu coğrafyasında yüklerinin ağır olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman haktan, mazlumdan yana olduğunu belirten Çalışkan, 15 Temmuz ruhunun her zaman yaşatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katılımlarından dolayı Çalışkan'a teşekkür etti.

