İlginizi Çekebilir

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı
Helikobakter pilori mide kanseri riskini artırıyor
Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi
Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı
Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Garanti BBVA Mavi Nefes Projesi'ne desteğini 2025'te de sürdürdü
Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin" uyarısı
Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi
Saint-Gobain Türkiye'de üst düzey atama

Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

Enerjisa dağıtım şirketleri 2025

Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

ANKARA - Enerjisa Dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, 2025'te Ankara, Kastamonu ve Mersin'de elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla toplam yaklaşık 9,83 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ Ankara'da kesintisiz ve kaliteli enerji arzını desteklemek amacıyla 6,67 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi.

Şirket, çok sayıda ilçede bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken 2025 boyunca 20 bin 495 aydınlatma armatürü, 10 bin 261 kilometre kablo hattı, 143 trafo merkezi, 1733 dağıtım merkezi ve 310 elektrik dağıtım panosunun bakımını tamamladı.

Yeni yatırımlar kapsamında ise 2 bin 251 kilometre kablo hattı, 447 trafo, 9 bin 519 armatür ve 1295 pano devreye alındı.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da da enerji altyapısının güçlendirilmesi için 830 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 17 bin 779 aydınlatma armatürü, 5 bin 169 kilometre kablo, 192 trafo merkezi ve 125 dağıtım merkezinin bakımı yapılırken, ayrıca 203 kilometre yeni kablo hattı, 99 trafo merkezi, 136 pano ve 3 bin 81 aydınlatma armatürü kuruldu.

Toroslar EDAŞ ise Mersin’de enerji altyapısına 2,33 milyar lirayı aşan yatırım yaptı. Şirket 2025’te 21 bin 560 armatür, 3 bin 170 kilometre kablo, 490 trafo merkezi, 682 dağıtım merkezi ve 1722 panonun bakımını tamamlarken, yeni yatırımlar kapsamında 827 kilometre kablo hattı, 331 trafo, 636 pano ve 9 bin 779 aydınlatma armatürü tesis etti.

Böylece Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ 2025'te Ankara, Kastamonu ve Mersin'de kaliteli kesintisiz enerji için yaklaşık 9,83 milyar liralık yatırımı hayata geçirdi.

- Kış hazırlıkları ve dijital hizmetler

Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Ankara, Kastamonu ve Mersin’de kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Kritik şebeke unsurlarında gerçekleştirilen önleyici bakım ve kontrol çalışmalarıyla arıza risklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, saha ekipleri, yoğun yağış ve fırtına gibi zorlu kış koşullarında da enerji sürekliliğini sağlamak için kesintisiz görev başında olacak.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital dönüşüm yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.



Ekonomi 10.02.2026 12:43:28 0
Anahtar Kelimeler: enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9 8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bir Yönetici Ancak Bu Kadar Sevilebilir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye Futbolunda Kara Gece: İl Hakem Kurulu Bu Neyin Operasyonu?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Tarık Biberovic Red Bull ailesine katıldı

2

Helikobakter pilori mide kanseri riskini artırıyor

3

Enerjisa dağıtım şirketleri 2025'te üç ilde 9,8 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi

4

Aladağ'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

5

Adana'da restoranda öldürülen gencin gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı

6

Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

7

Garanti BBVA Mavi Nefes Projesi'ne desteğini 2025'te de sürdürdü

8

Plajlarda görülmeye başlanan Akdeniz foklarının "dinlenmelerine izin verin" uyarısı

9

Antalya'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 8 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi

10

Saint-Gobain Türkiye'de üst düzey atama