Engelli ve engelsiz gençler Aslantaş Doğa Kampında buluştu

Osmaniye'de ki Aslantaş Doğa Kampı, engelli gençleri ve ailelerini ağırlayarak anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında organize edilen ve 4 gün süren kampa toplam 118 engelli birey katıldı. Program; kapsayıcılığı, dayanışmayı ve birlikte üretmenin gücünü ön plana çıkaran birçok etkinlikle dolu dolu geçti.
Kamp süresince, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını desteklemeye yönelik atölyeler, farkındalık seminerleri ve etkileşimli eğitimler düzenlendi. Spor aktiviteleri, kültürel etkinlikler, üretim atölyeleri ve ortak dayanışma projeleriyle gençlerin becerilerini geliştirmeleri ve sosyal etkileşimlerini artırmaları sağlandı. Engelli bireylerin yanı sıra engelsiz gençlerin de katıldığı ortak etkinlikler, güçlü bir kapsayıcı sosyal ortam oluşturarak örnek bir birliktelik sergiledi. Her iki grubun da birlikte spor yapması, üretim süreçlerine katılması ve kültürel etkinliklerde buluşması, toplumda farkındalık oluşturma açısından önemli bir kazanım sağladığı vurgulandı. 
Aslantaş Doğa Kampı’nda gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gençlik Kampı, katılımcıların unutulmaz anılar biriktirdiği, dayanışmanın ve birlikte başarmanın değerini hissettikleri bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kapsayıcı projelerle gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini belirtti. 



Osmaniye 3.12.2025 14:29:00 0
Anahtar Kelimeler: Engelli engelsiz gençler Aslantaş Kampında buluştu

