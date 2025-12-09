Enuygun.com yılbaşı pazarlarının kurulduğu vizesiz rotaları paylaştı

İSTANBUL - Enuygun.com, yeni yıl atmosferini yaşamak isteyenler için yılbaşı pazarlarının kurulduğu vizesiz gidilebilecek popüler destinasyonları derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre el yapımı hediyelikler, sokak konserleri ve bölgeye özgü lezzetlerle öne çıkan yeni yıl pazarları, yeni yıla ve kışa özel deneyim sunuyor.

Vizesiz seyahat imkanıyla Türk gezginlerin en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, tarihi Kalemegdan Kalesi'nden Nikola Tesla Müzesi'ne kadar birçok noktayı, yılbaşı pazarıyla ziyaretçilerine sunuyor.

Belgrad'a 70 kilometre mesafedeki Novi Sad şehrinde kurulan yılbaşı pazarı da Avrupa'nın en beğenilen yeni yıl pazarları arasında yer alıyor. Novi Sad Katedrali'nin karşısındaki Özgürlük Meydanı'nda ışıklandırmalar, canlı müzikler, sokak gösterileri ve yöresel tatlarla kurulan pazar yoğun ilgi görüyor.

Belgrad için aralık ayı uçak bileti fiyatları cuma gidiş ve pazar dönüş olacak şekilde 18 bin liradan başlıyor.

- Öne çıkan yılbaşı pazarları

Balkan ülkeleri arasında bir diğer alternatif rota olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp öne çıkıyor.

Eski bir Osmanlı şehri olan Üsküp, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğinin yanı sıra kurulan yılbaşı pazarıyla yılbaşı döneminde tercih edilen destinasyonlar arasında bulunuyor. Üsküp'e aralık ayında yapılacak hafta sonu seyahatleri için uçak bileti fiyatları 6 bin lira seviyesinden başlıyor.

Kültürel açıdan etkileyici ülkelerden biri olan Kosova'nın başkenti Priştine'de kurulan yılbaşı pazarı, ahşap ve telkari gibi geleneksel el ürünleri, bölgeye özgü lezzetler ve sıcak içeceklerle dikkati çekiyor.



Rahibe Teresa Meydanı'nda düzenlenen pazar, her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlayarak yılbaşı atmosferini yaşamak isteyenlere keyifli bir deneyim sunarken, Hünkar Camii, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi ve İskender Bey Meydanı gibi duraklarıyla da keşfedilecek turistik noktalar açısından zengin bir rota oluşturuyor.

Aralık döneminde Priştine'ye ulaşım için bilet fiyatları yaklaşık 4 bin liradan başlayan seçeneklerle sunuluyor.

Balkanların etkileyici atmosferinin yeni yıl coşkusuyla birleştiği şehirlerden biri olan Saraybosna, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla her mevsim ilgi çekerken yılbaşı döneminde kurulan pazarlarıyla da öne çıkıyor.

Ferhadija Caddesi ve Eternal Flame Anıtı çevresinde düzenlenen yılbaşı pazarı, ışıklandırmaları ve sıcak atmosferiyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Tarihi dokunun ortasında gerçekleşen konserler ve gösterilerle yeni yıl ruhu canlı bir şekilde hissedilirken, pazarda yöresel lezzetler ve geleneksel Boşnak kahvesi eşliğinde sunulan tatlılar da ilgi görüyor. Saraybosna için aralık ayı uçak bileti fiyatları hafta sonu seyahatleri için 6 bin liradan başlıyor.

- Yılbaşı döneminde tercih edilen diğer destinasyonlar

Türkiye'den vizesiz seyahat edilebilen rotalardan biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis, yılbaşı döneminde şehir genelinde yapılan ışıklandırmalar, süslemeler ve havai fişek gösterileriyle dikkati çekiyor. Tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleriyle öne çıkan şehir, yılbaşı döneminde farklı atmosfer sunuyor.

Tiflis yılbaşı pazarında hediye seçeneklerinin yanı sıra Gürcü mutfağına özgü lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özgürlük Meydanı'ndaki ışıklandırmalar ve Noel ağacının kurulumu ile başlayan kutlamalar, sokak etkinlikleri ve konserlerle sürüyor.

Aralık döneminde Tiflis'e yönelik hafta sonu uçuşlarının biletleri 9 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, aralık ayında kurulan yılbaşı pazarlarıyla öne çıkan bir diğer rota. Şehrin merkezi konumundaki İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen pazarda el yapımı hediyelikler ve yöresel Arnavut lezzetleri ziyaretçilere sunuluyor. Meydana kurulan buz pisti, atlıkarınca ve lunapark alanı çocuklu aileler için elverişli bir ortam oluşturuyor. Tiran için aralık ayı hafta sonu uçuşlarında bilet fiyatları yaklaşık 7 bin lira seviyesinde.