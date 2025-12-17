Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı stantlar yer aldı.

Öğrenciler, stantları ziyaret edenlere yerli üretim bilinci ve tasarruf kültürünün önemini anlattı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Aydın Tetikoğlu, "Yeni neslin yerli malına olan ilgisi ve tasarruf bilinci bizleri son derece mutlu ediyor. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de stantları gezdi.