Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı

İSTANBUL - Enerjisa Enerji'nin yüzde yüz iştiraki olarak faaliyet gösteren elektrikli araç şarj ağı operatörü Eşarj'ın İzmir'deki yeni istasyonu, 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde gerçekleştirilen canlı bağlantıyla hizmete açıldı.

Yeni şarj istasyonunun açılışı, İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yer alan Eşarj standından, İzmir'in Aliağa ilçesindeki yeni "DC hızlı istasyona" canlı bağlantıyla yapıldı.

Etkinlik, Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, Eşarj yöneticileri, Aliağa istasyonu için oy kullanan müşteriler, sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirket, "Lokasyon Öner" projesi kapsamında, 12 binden fazla müşteriden gelen önerilerin değerlendirilmesiyle yeni şarj istasyonunun lokasyonunu belirledi.

Bu kapsamda, 180 kilovat (kW) gücündeki yeni hızlı şarj istasyonunu İzmir'in Aliağa ilçesinde kullanıma sunan şirket, aynı zamanda kentin giderek artan elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacına da karşılık verdi.

- "Yenilenebilir enerjiyle güçlü şarj altyapısı"

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, canlı bağlantının gerçekleştirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada, büyüyen şarj altyapılarını planlarken en önemli yol göstericilerinin, müşterilerinden gelen gerçek saha içgörü ve beklentiler olduğunu söyledi.

Bu anlayışla geliştirdikleri "Lokasyon Öner" projesi sayesinde yatırımlarını doğrudan kullanıcı taleplerine göre şekillendirme fırsatı elde ettiklerini vurgulayan Aydilek, "Uygulamada en yüksek talep alan noktalardan biri olan İzmir Aliağa'daki yeni istasyonumuzu hizmete açmak, müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu ortak aklın güzel bir sonucu." diye konuştu.

Aydilek, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını kolaylaştıran, hızlı, güvenilir ve her noktada aynı kaliteyi sunan bir şarj deneyimi oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Veri odaklı yönetim yaklaşımımız, yüksek hızlı şarj teknolojilerine yaptığımız yatırımlar, akıllı şarj çözümlerimiz ve sürekli yenilenen mobil uygulamamız bu hedef doğrultusunda şekilleniyor. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan altyapımızla yalnızca hızlı ve erişilebilir bir şarj ağı sunmakla kalmıyor, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında da aktif rol üstleniyoruz.

Aliağa'daki yeni istasyonumuz bu vizyonun somut bir yansıması. Elektrikli mobilitenin geleceğini teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde müşterilerimizle birlikte şekillendirmeye devam ederken, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz."



