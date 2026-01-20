Eskişehir Valisi olarak atanan Erdinç Yılmaz, Osmaniye'den uğurlandı

OSMANİYE - Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valisi olarak atanan Vali Erdinç Yılmaz, düzenlenen törenin ardından Osmaniye'den ayrıldı.

Vali Yılmaz, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan Vali Yılmaz, yayımlanan kararnameyle Eskişehir'e gittiğini ancak gönlünü Osmaniye'de bıraktığını söyledi.

Osmaniye'nin her zaman aklında ve yüreğinde olacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz burada çok zor günler yaşadık. Deprem, sel, yangın yaşadık. Asırların en büyük felaketini yaşadık ama bir, beraber ve kardeş olduk. Büyüklerime evlat, yaşıtlarıma kardeş, küçüklerime baba oldum. Sizden biri oldum, bana yuva oldunuz. Ne zaman yanınıza gelsem yol açtınız, kucak açtınız, 'Seni çok seviyorum valim' dediniz. Ben de sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun, hakkınız varsa helal edin."

Dua edilmesinin ardından Vali Erdinç Yılmaz, alkışlarla yeni görev yerine uğurlandı.