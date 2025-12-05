EY Küresel Risk Dönüşümü Araştırması yayımlandı

İSTANBUL - Ernst & Young (EY), değişen risk ortamını ve işletmelerin yeni düzene nasıl uyum sağlayacağını ortaya koymak amacıyla "EY Küresel Risk Dönüşümü Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel 1200 risk profesyoneliyle gerçekleştirilen araştırma, dönüşen iş dünyasında şirketlerin risk yönetimi yaklaşımlarını yeniden şekillendirmenin önemini ortaya koydu.

Son yıllarda yaşanan bir dizi küresel gelişmeyle risk kavramı da köklü bir değişikliğe uğruyor. Bu durum, risk yönetimi ve stratejiyi uyumlu hale getirme ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yapay zeka alanındaki önemli gelişmelerden birbirini takip eden jeopolitik belirsizliklere kadar birçok durum, geniş çaplı etkiler oluşturabiliyor. Bu nedenle, kurumsal risk stratejilerinin vizyonu ve alınan aksiyonlar büyük önem arz ediyor.

Araştırmada, risk yönetimi uygulamalarının dönüşümüyle şirketlerin hem daha dayanıklı hale gelebildiğine hem de daha başarılı sonuçlar elde edebildiğine değiniliyor.

Araştırmaya göre, küresel çapta birçok şirket, risk yönetimine stratejik odaklılık yerine halen uyum odaklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ancak "gelenekselci" risk yaklaşımını benimseyenlerin aksine, "risk stratejistleri" olarak isimlendirilen uzmanlar, risk fonksiyonunu işletmenin stratejisiyle uyumlu hale getirmenin yanı sıra stratejik kararları risk içgörüleriyle besleyerek işlerin büyümesini destekliyor. Bu yaklaşım sayesinde iş süreçlerine daha iyi entegre edilen risk kavramı, hızla değişen ortamda başarı için gereken yatırımların doğru zamanda yapılmasını sağlıyor.

Risk stratejistleri, geleneksel risk yönetimini uygulamaya devam eden şirketlere kıyasla risk ikliminin hızlı değişimini ve birbirine bağlı hale gelmesini daha hızlı fark ediyor ve değişimlere yanıt verecek kontrol mekanizmalarını daha etkin biçimde uyguluyor. Bu durum, risk stratejistlerinin risk yönetimi yaklaşımında geniş çaplı bir dönüşümü benimsediklerini ortaya koyuyor.

Risk stratejistlerinin yüzde 58'i, Kovid-19 sonrası risk ortamında yaklaşımını orta düzeyde ya da tamamen dönüştürdüğünü belirtti. Bu grubun yüzde 20'si yaklaşımını tamamen dönüştürürken, geleneksel yaklaşıma sahip olanların dönüşüm oranı ise yüzde 7 oldu.

Değişken risk ortamı, iş sonuçları üzerinde de önemli etkiler oluşturuyor. EY'in jeostrateji alanında gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, şirketlerin yarısından çoğu siyasi risklerin satış ve gelirleri olumsuz etkilediğini, jeopolitik risklerin de planlanan yatırım veya elden çıkarma kararlarını ertelemelerine ya da iptal etmelerine sebep olduğunu ifade etti.

Risk konusuna stratejik yaklaşan şirketler ise daha dirençli hale gelerek etkili sonuçlar elde ediyor. Bu şirketler, kritik metriklerde beklenmedik risklerin etkisinin azaltılması, risk sahipliği ve kültürü, olayları tanıma ve müdahale süresi gibi konularda geleneksel yaklaşıma sahip şirketlerden çok daha iyi performans gösteriyor. Geleneksel yaklaşıma sahip şirketler ise risk yönetimini daha çok bir maliyet merkezi ve uyum aracı olarak görüyor.

Liderlerin risk dönüşümü için atabileceği adımlar kapsamında vizyon ve yol haritası belirlenmesi, kültürel dönüşümün başlatılması, yeni metrikler oluşturulması, teknoloji dönüşümüne odaklanılması ve başarının kilidi olacak yeteneklerin geliştirilmesi yer alıyor.



- "Tamamen değişen bir risk ortamı var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı ve Risk Danışmanlığı Lideri Emre Beşli, son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle tamamen değişen bir risk ortamıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Beşli, risk faktörlerinin giderek birbiriyle daha bağlantılı hale geldiğini, bu faktörlerin doğrusal olmayan yapıları, yüksek ivme ve değişkenlikleri risk yönetimine dahil ettiğini ve farklı bakış açılarına duyulan ihtiyacın arttığını vurguladı.



EY Küresel Risk Dönüşümü Araştırması'nı, dönüşüm ihtiyacını risk stratejisti personasıyla anlatmaya çalışan özgün bir çalışma olarak niteleyen Beşli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Risk stratejistleri, hem risk yönetimine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyor hem de simülasyon, senaryo planlama, stres testleri, ufuk taraması ve davranışsal ekonomi gibi görece daha az uygulanan tekniklerden yararlanıyor. Öte yandan, teknoloji ve yapay zekayı da tüm risk çalışmalarının merkezine konumlandırıyorlar. Tüm bunlar, kurum içerisinde yeni bir risk vizyonu ve yol haritası, kültürel farkındalık, teknoloji ve veri dönüşümü gerektiriyor. Aynı zamanda, bu çerçevede risk profesyonellerinin de kendi yetenek envanterlerini güncellemesi ve çeşitlendirmesi bekleniyor."