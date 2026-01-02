EY vergi dönüşümü için yapay zeka destekli çözümlerini sundu

İSTANBUL - Ernst & Young (EY), işletmelerin vergi fonksiyonlarını daha veri odaklı, stratejik ve çevik bir yapıya dönüştürmesine destek olmak amacıyla yapay zeka tabanlı "EY.ai Tax Labs" ve "EY.ai Tax Agent Factory" çözümlerini hizmete soktu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, geliştirdiği çözümlerle vergi danışmanlığı ve uyum süreçlerini teknolojiye entegre ederek daha hızlı içgörüler, net tahminler ve iş kararlarını destekleyen çıktılar sağlamayı hedefliyor.



Şirketin işbirliği ekosisteminden yararlanan söz konusu yeni çözümler, vergi fonksiyonunu veri odaklı bir yapıya dönüştürmeye odaklanıyor.



Üretken ve ajan tabanlı yapay zeka teknolojilerinden yararlanan EY.ai Tax Labs, işletmelerin karmaşık vergi verilerini analiz etmesine ve değişen regülasyonlara uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Platform sayesinde profesyoneller ve müşteriler birlikte çalışarak kuruma özgü vergi stratejileri geliştiriyor.



Söz konusu çözüm, vergi liderlerinin soyut konseptleri gerçek çözümlere dönüştürerek, stratejik önceliklerini ve liderlik kapasitelerini bir üst seviyeye taşımasına katkı sağlıyor.

EY.ai Tax Agent Factory ise bu stratejilerin ölçeklenmesini ve günlük vergi süreçlerine entegre edilmesini destekliyor. Yapay zeka ajanları, çok aşamalı karmaşık vergi süreçlerini otomatikleştirerek finansal verilerdeki anlamlı çıktıları belirliyor.



Söz konusu yapay zekadan yararlanan işletmeler, veri süreçlerini sadeleştirip manuel müdahaleyi en aza indirerek vergi profesyonellerinin öngörü, analiz ve muhakeme gerektiren stratejik ve yüksek katma değerli çalışmalara daha fazla odaklanmasına imkan tanıyor. Bu yaklaşım, gerçek ihtiyaçlara dayanan, uygulanabilir sonuçlar üreten ve küresel ölçekte uyumlu çözümler sunan çapraz fonksiyonlu işbirliğini destekliyor.

- "Vergi ve finans alanlarında teknolojiye yatırımlar yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Vergi Teknolojisi ve Dönüşümü Lideri Ersin Erdem, EY'nin gerçekleştirdiği araştırmaların, söz konusu çözümlerin geliştirilmesinde etkili olduğuna değindi.



Erdem, "EY araştırmalarına göre, vergi ve finans liderlerinin yüzde 86'sı veri, üretken yapay zeka ve teknolojinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Buna karşın yüzde 91'i vergi verilerinin silo yapılar içinde kalmasını, etkili yapay zeka uygulamalarının önündeki büyük engellerden biri olarak görüyor. Vergi ve finans liderlerinin yüzde 80'i ise yapay zekaya hazır vergi verisinin yetersizliğini dönüşümün önündeki temel zorluklar arasında sıralıyor." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda, vergi ve finans alanlarında teknolojiye yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Erdem, müşterilerle çalışarak kurumsal ihtiyaçlarına özel ileriye dönük çözümler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"EY.ai Tax Labs ve EY.ai Tax Agent Factory ile müşterilerimizin dönüşümü hızlandırmasına, vergi operasyonlarının etkinliğini artırmasına ve stratejik değer elde etmesine destek oluyoruz. Güvenilir ve yapay zekaya hazır veri sayesinde müşterilerimiz, daha hızlı içgörüler, daha doğru kararlar ve ölçeklenebilir sonuçlar elde edebiliyor."