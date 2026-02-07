Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e deplasmanda 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'un teknik sorumlusu Ender Örenç,​​​​​​​ müsabakadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Örenç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmada üçüncü bölgede problemler yaşadıklarının altını çizen Örenç, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Buraya kazanmak için gelmiştik. Oyun temposunu, coşkusunu, konsantrasyonunu yakalayamadık. Bu, üretkenlik anlamında problem olarak bize döndü. Rakibimizin dirençli olduğunu biliyorduk. Sonuç olarak rakibimiz kazandı. Bireysel oyuncu performanslarını artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig uzun bir maraton, yolumuza çalışarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hücum odaklı oyun sergilemeye çalıştıklarını anlatan Ender Örenç,​​​​​​​ "Daha az top kaybıyla üretkenliği artırmamız gerekiyor. Gelecek haftalarda bu performansı göstermek istiyoruz." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK karşısında 6-0 kaybedilen maçta söz konusu farklı yenilgiyi beklemediklerini vurgulayan Örenç, "Iğdır FK maçında as takımı dinlendirdik. Genç oyuncuları oynattık. Genç oyuncuların vereceği reaksiyonu merak ettik. Böyle bir skoru biz de kimse de beklemiyordu. Bugün bir maç kaybettik, kazanabilirdik de. Dersler çıkarıp gelecek haftaki Samsunspor maçında puanlar almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



