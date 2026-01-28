FedEx, Türkiye üzerinden Asya Pasifik ile ABD'yi bağlayan haftada 5 uçuş başlattı

İSTANBUL - Ekspres taşımacılık şirketi Federal Express Corporation (FedEx), Asya Pasifik (APAC) ile ABD'yi Türkiye üzerinden birbirine bağlayan haftada beş yeni uçuş başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuşlar, FedEx'in dünya genelindeki hava ağını güçlendirerek rota esnekliğini artırıyor ve ticarete destek sağlıyor.

Söz konusu gelişim, İstanbul Havalimanı'nda yeni açılan FedEx küresel hava transit tesisi sayesinde, şirketin dünya çapındaki ağında bağlantı sunuyor.

B777 kargo uçaklarıyla gerçekleştirilecek haftalık beş yeni uçuş sayesinde, şirketin küresel ağına günlük bazda daha yüksek parsel ve kargo kapasitesi sağlanacak.

Uçuşların üçü, şirketin Asya Pasifik merkezi olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan, ikisi ise FedEx Şanghay Uluslararası Ekspres ve Kargo Tesisi'nin bulunduğu Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak.

Artan kapasite, Türkiye'deki işletmelere Asya'dan ithalat ve Avrupa ile ABD'ye ihracat süreçlerinde daha yüksek esneklik ve güvenilirlik sağlayacak.

Yakın zamanda duyurulan yeni uçuşlar, hattı kullanan müşteriler için faydalar da sunacak. Çin'den kalkan B777 uçağının ertesi gün Türkiye'ye ulaşması, Türkiye'deki ithalatçılara daha erken gümrükleme imkanı sağlayacak.

Bu sayede şirket, gerekli gümrük dokümantasyonunu bir gün daha erken sunacak ve ithalatçılar beklemeden gönderilerini varış gününde gümrükten çekebilecek.



Genişleyen bağlantıyla daha hızlı gümrüklemeyi bir araya getiren şirket, Türk işletmelerinin küresel tedarik zincirlerinde rekabet gücünü korumasına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FedEx Express Türkiye Kara Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, küresel ticaret dinamikleri değişmeye devam ederken, Türkiye'nin Asya ile dünyanın geri kalanı arasında bir köprü olarak, her geçen gün daha önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Genişleyen bağlantı ve sürekli ağ optimizasyonlarıyla daha fazla seçeneğe ihtiyaç duyan işletmeler için istisnai değer yarattıklarını aktaran Sezek, "Bu uçuşlar, uluslararası hava ağımızı güçlendirmede, temel ticaret koridorlarını daha yüksek kapasite ve güvenilirlikle destekleme kabiliyetimizi artırmada önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.