Fiat Grande Panda'nın hibrit versiyonu Türkiye'de satışta

İSTANBUL - Fiat'ın küresel ürün gamının ilk modeli Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa çıkarıldı.​​​​​​​



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Grande Panda, markanın İtalyan tasarım anlayışını, kompakt yapısını ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtmaya devam ediyor.

Fiat'ın uzun yıllar liderliğini üstlendiği B segmentini hedefleyen Grande Panda, elektrikli versiyonunun ardından, sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz ve sessiz bir kalkış sunan, yüzde 100 elektrik modunda çalışabilen hibrit versiyonuyla Icon ve La Prima donanım seviyelerinde, 1 milyon 599 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Grande Panda Hybrid, turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 beygir, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kilovat e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor.

Hibrit güç aktarma sistemi, sıfır benzin tüketimiyle sorunsuz, sessiz bir kalkış sağlamak için yüzde 100 elektrik modunda çalıştırma yeteneği olan "e-launch" işlevi de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sunuyor.

Grande Panda'nın hibrit teknolojisi, düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creeping) imkan sunuyor.

Grande Panda, salt elektrik gücü ile sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmaya gerek duymadan ilerleyebiliyor (e-queueing). Bu teknoloji, daha az tüketim, çevreye daha fazla saygı, daha az gürültü kirliliği, daha fazla konfor ve daha keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Otomobilin hibrit versiyonunda Icon donanım seviyesinde, ADAS, manuel klima, 10 inç gösterge paneli, otomatik eDCT, elektrikli park freni, 10,25 inç ekranlı bilgi-eğlence sistemi, elektrikli ön-arka camlar, elektrikli, ısıtmalı yan aynalar, ön konsol eşya gözü, akıllı uzun far sistemine sahip Pixel LED teknolojili farlar ve arka lambalar gibi özellikler sunuluyor.

En üst donanım seviyesi olarak konumlandırılan La Prima, markanın hibrit serisini tamamlıyor.

Grande Panda'nın La Prima donanım seviyesinde, Icon donanımlı versiyona ek, ön park sensörleri, geri görüş kamerası, eşya gözlü kol dayama, yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz aynası ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj gibi özellikler yer alıyor.

Ayrıca La Prima donanım seviyesinde, özel 17 inç alaşım jantlar, tavan rayları ve karartılmış arka camlar standart olarak yer alıyor. Bununla birlikte kabin içerisinde, yüksek kaliteli kumaşlar kullanılıyor.

- Tasarımda İtalyan dokunuşları

Grande Panda'nın kabin içerisinde kullanılan yenilikçi "BAMBOX Bamboo Fiber Tex" kumaşı ile Fiat'ın otomotiv endüstrisine faydalı malzemeleri dahil etme konusundaki kararlılığı da vurgulanıyor.

Fiat'ın özgün tasarım dilini yansıtan ve Torino'daki FIAT Centro Stile'de (Fiat Tasarım Merkezi) tasarlanan model, kompakt boyutları, zarif hatları ve özenle tasarlanmış iç mekanıyla aileler ve kentsel mobilite için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Grande Panda, Stellantis'in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk Fiat modeli olma özelliğini de taşıyor.

1980'li yılların Panda'sı, ikonik özellikleri ve Torino'daki Centro Stile'nin imzasıyla havalı bir karaktere sahip olan "Grande Panda" ile yeniden yollara çıkıyor.

Aynalar hariç 1,58 metre yüksekliği ve 1,76 metre genişliği ile 3,99 metre uzunluğun sağladığı kompakt boyutuyla yeni Grande Panda, 5 kişi için konforlu bir yolculuk sunuyor.

Tasarımdaki İtalyan dokunuşları, aracın sağlamlığını vurgulayan çamurluk kavislerinden gümüş renkli arka ve ön koruma plakalarına kadar yumuşak hatlarla bezeli yüzeylerinde kendini gösteriyor.

Grande Panda, Fiat'ın gri renkli otomobil üretmeme politikası "No Grey" doğrultusunda, İtalyan yaşam tarzının enerjisini yansıtan 7 farklı canlı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

- Gelişmiş güvenlik sistemleri

Grande Panda, genişliği ve alanın akıllı kullanımı sayesinde 5 kişi için geniş bir yaşam alanı ve tam konfor sunuyor.

Otomobil, 3 litresi sadece bir eşya gözünde olan aracın alışılmadık noktalarında da göze çarpan toplam 13 litrelik geniş bir saklama alanı sunuyor.

Grande Panda, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli versiyonunda 361 litre, hibrit versiyonda ise 412 litrelik maksimum kapasitesiyle ortalamanın üzerinde bir bagaj hacmi sunuyor.

Fiat, renkli ve keyifli otomobiller üretme stratejisine uygun olarak yeni Grande Panda'nın iç mekanını zenginleştiren eğlenceli ayrıntıları öne çıkarıyor. Özellikle, multimedya ekranı, gösterge paneli, havalandırma delikleri ve koltuk döşeme dikişleri sarı detaylarla bezenerek sürücülere ve yolculara keyifli bir ortam sunuyor.

Ana iç tema, aracın renkli karakterine mükemmel uyum sağlayan Blu Tasmania isimli özel bir renk tonunu da içeriyor. Lingotto test pistini çağrıştıran 10'' gösterge paneli, 10,25'' dokunmatik multimedya ekranı ve Lingotto fabrikasının cephelerindeki pencereleri çağrıştıran küplerden oluşan ön ve arka farlar Yeni Grande Panda'nın kendine has tarzını oluşturuyor.

Grande Panda, güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi için kapsamlı Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılıyor.

La Prima'da standart ön-arka park sensörü ve geri görüş kamerası ile tüm versiyonlarda standart Hız Sabitleyici, Hız Sınırlayıcı, Sürücü Yorgunluk Uyarısı, Aktif Güvenlik Fren Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi sürüş destek özellikleri yer alıyor.

Ayrıca, tehlike uyarıları hız sınırı bilgileri ve sürücü dikkat uyarıları sağlarken, aktif güvenlik sistemleri açık kapılar veya bagaj için uyarı vererek sürüş öncesinde her şeyin güvenli biçimde kapatılmasını sağlıyor.