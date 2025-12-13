Fiat Professional'dan "Büyük Aralık Kampanyası"

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Fiat Professional, aralık ayına özel hazırladığı "Büyük Aralık Kampanyası" kapsamında ticari araç modelleri için 1 milyon liraya varan sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Fiat Professional'ın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5 1 yolcu kapasitesine sahip Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Yerli üretim olan ve 8 1 kişilik taşıma kapasitesine sahip Ulysse modeli ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla tüketicilerle buluşuyor.

Fiat Professional'ın yüksek performans, verimlilik ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Ducato Van modeli de kampanya dahilinde yer alıyor. Tek ve çift kabin seçeneklerinin yanı sıra farklı kasa boyutlarına sahip Ducato Kamyonet ile geniş iç hacmi bulunan 16 1 kişilik Ducato Minibüs modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında Doblo Combi modeli için de finansman avantajı sunuluyor. Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan Doblo Combi, kampanya süresince 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla tüketicilere sunuluyor.

Fiat Professional "Büyük Aralık Kampanyası" kapsamında kredi kampanyaları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra birbirinden cazip ek indirimler de Fiat bayilerinde tüketicilerle buluşuyor.



