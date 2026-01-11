İlginizi Çekebilir

FIAT Professional'dan sıfır faizli kredi imkanı

İSTANBUL - FIAT Professional, Aralık 2025'te başlattığı 1 milyon liraya varan yüzde sıfır faizli kredi kampanyası ocak ayında da devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FIAT Professional, ocak ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor.

FIAT Professional, Aralık 2025'te başlattığı avantajlı finansman kampanyalarını yeni yılda da sürdürüyor. Ocak ayı sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyasında, model bazlı 1 milyon liraya varan yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri ve showrooma özel avantajlar öne çıkıyor.

Markanın orta boy hafif ticari araç segmentindeki yerli üretim modelleri Scudo Van ile 5 1 yolcu kapasitesine sahip "iş için güçlü, yaşam için konforlu" Scudo Combi/Combimix modelleri, 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatıyla satın alınabilirken, 8 1 kişilik taşıma kapasitesine sahip yerli üretim Ulysse modeli ise 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yine yüzde sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilerle buluşuyor.

Ducato Van ve geniş iç hacmi ile 16 1 kişilik Ducato Minibüs modelleri de kampanya kapsamında 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi imkanlarıyla satın alınabilyor.

Tek ve çift kabin gibi gövde seçeneklerine ek olarak farklı kasa boyutlarıyla Ducato Kamyonet modellerinde de 1 milyon liraya 9 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Fonksiyonellik, taşıma kapasitesi ve güvenlik açısından en üst seviyeyi sunan ve müşteri gereksinimlerini maksimum seviyede karşılayacak şekilde tasarlanan Doblo Combi'de ise 1 milyon liraya 6 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi fırsatı bulunuyor.

FIAT Professional ocak satış kampanyası kapsamında, kredi imkanları veya peşin alım indirimlerinin yanı sıra cazip ek indirimler de FIAT showroomlarında tüketicilerle buluşuyor.



Ekonomi 11.01.2026
Anahtar Kelimeler: fıat professional'dan sıfır faizli kredi imkanı

