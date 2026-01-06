Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

ADANA - Finansçı Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fatih Fazlı Çığ, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çığ ve dernek üyeleri ziyarette, AA Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve AA çalışanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede Çığ, dernek faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.

Çığ, açıklamasında, dernek olarak ilk ziyareti Adana'ya yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yeni bir dernek olduklarını belirten Çığ, "Kurucu üyelerimizin büyük çoğunluğu Bursa'da bulunduğu için dernek merkezimiz şu anda Bursa olarak görünmektedir ancak 13 şehirden ve 3 farklı ülkeden 100'ün üzerinde üyemiz var." dedi.

Fenerbahçeli finans profesyonellerini dernekte tek çatı altında toplamayı amaçladıklarını dile getiren Çığ, şöyle konuştu:

"Bütçe, denetim, raporlama ve araştırma, sosyal faaliyetler, teknoloji ve geliştirme ile eğitim dahil olmak üzere toplam 9 komitemiz mevcuttur. Bu komitelerin her birinde alanında uzman finans profesyonelleri görev almakta olup komite başkanlarımız da kendi mesleklerinde kendini ispat etmiş kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca üniversitelerden akademisyen üyelerimiz de bulunmaktadır. Komitelerimizin temel amacı, eğitim, program ve sosyal faaliyetler düzenlemenin yanı sıra kulübümüze sürdürülebilir bir mali yapı kazandırmak ve katma değer sağlamak."

Ziyaretin ardından Çığ, Erikan'a hediye takdim etti.