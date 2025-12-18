İlginizi Çekebilir

Finike'de "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi

ANTALYA - Antalya'nın Finike ilçesinde "Yerli Malı Haftası" kapsamında kermes düzenlendi.

Hasyurt Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Finike Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir, Mehmet Yücel, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin evlerinden getirdiği gözleme, kalem böreği, tatlı ve çeşitli yiyecekler açılan stantlarda satışa sunuldu. Ayrıca kermeste Yörük yemek kültürü de tanıtıldı.

Okul Müdürü Nurten Hoyrazlı, yaptığı konuşmada, hem öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirmek hem de okul aile birliğini güçlendirmek için bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade etti.

Öte yandan, satılan yiyeceklerden elde edilecek gelirle okulun ihtiyaçlarına katkı sunulacak.



