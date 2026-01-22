Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi

İSTANBUL - Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Ford Otosan Yeniköy Fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yönetilen "Global Lighthouse Network"e dahil edildi.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, dijital ikiz, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi ileri dijital teknolojiler alanında Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen 60'tan fazla çözüme sahip fabrika, Sanayi 4.0 uygulamalarındaki başarısıyla listeye girdi. Böylece, Koç Topluluğu'nun WEF tarafından örnek gösterilen üretim tesisi sayısı 6'ya yükseldi.

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile geçen yıl Global Lighthouse Network'e seçilen Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin ödülleri, WEF tarafından düzenlenen Davos Zirvesi'ndeki törende Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu'na takdim edildi.



- "Güçlü birer referans noktası olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakıroğlu, 100. yıllarını kutlayacakları 2026'da, Sanayi 4.0 teknolojilerini operasyonel mükemmeliyete dönüştürebilen, dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında seçilmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bir tesislerinin daha Global Lighthouse Network'e dahil edilmesini, uzun vadeli kültürel ve dijital dönüşüm yolculuğunun ölçeklenmiş ve sürdürülebilir sonuçlar ürettiğinin göstergesi olarak değerlendiren Çakıroğlu, "WEF tarafından tanınan 6 üretim tesisimizi, başarısı kanıtlanmış dijital dönüşüm uygulamalarının Topluluğumuz genelindeki farklı sektörlerde yaygınlaşmasını sağlayan güçlü birer referans noktası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, "Geleceğin fabrikası" vizyonuyla yeniden inşa edilen Yeniköy Fabrikası'nın açılışından iki yıl sonra bu başarıyı elde ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ford Otosan Yeniköy Fabrikamızda, yapay zeka destekli optimizasyonla tek bir üretim hattında müşteri taleplerine göre şekillenen donanım, yazılım ve teknik özelliklerden oluşan 4 binin üzerinde farklı araç varyasyonunu uçtan uca yönetiyoruz. Gölcük Fabrikası'nın ardından Yeniköy Fabrikası'nın da Global Lighthouse Network'e kabul edilmesiyle Ford Otosan, Türkiye'den bu prestijli ağa dahil edilen tek otomotiv üreticisi olma konumunu sürdürüyor. Ford Otosan Kocaeli tesislerinin uluslararası ortaklarımızdan Ford Motor Company bünyesinde bu ağa dahil edilen tek üretim merkezi konumunda olması da ayrı bir gurur kaynağı. Bu ödülleri, Topluluğumuz genelinde dijital teknolojilerin geliştirilmesinden hayata geçirilmesine kadar bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum."



- "Verimlilik yüzde 70 arttı"

Davos Zirvesi kapsamında düzenlenen "Düşünen Fabrikalar" paneline de katılan Çakıroğlu, akıllı fabrikaların üretkenlik, verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik konularında, hatta müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığında değer yarattığına dikkati çekti.



Koç Topluluğu'nda yapay zeka ve dijital dönüşümün stratejik öncelik olarak ele alındığını aktaran Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarılı sonuçlar üreten uygulamaları ölçeklendirerek tüm üretim tesislerimizde yaygınlaştırıyoruz. Üretim ve enerji alanlarında kullandığımız dijital ikiz ve yapay zeka destekli uygulamalar, üretim hatlarının tasarımından günlük operasyonların yönetimine kadar pek çok alanda esneklik ve verimlilik sağlıyor. Dijital ikiz teknolojisi sayesinde otomotiv sektöründeki üretim tesisimizde verimlilik yüzde 70, toplam ekipman etkinliği ise yüzde 13 arttı. Petrol rafinerilerinde, bu teknolojiyi kullanarak verim, enerji ve bileşen karışımı oluşturma kararlarını entegre ettiğimizde kapasite kullanım oranını yükselttik. Tedarik zincirinde ise uçtan uca yönetim kapsamında planlama ve finansal kararları birleştirerek tahmin doğruluğunu yüzde 95 seviyesine çıkardık. Diğer yandan operasyonel karmaşıklık arttıkça, hız, çeviklik ve karar alma süreçlerinin kalitesi daha da önem kazanıyor. Şirket içinde geliştirdiğimiz ve 40'tan fazla sahada kullandığımız Platform360 Co-Pilot'ımız, karar alma süreçlerini ve alınan aksiyonları ölçeklendirerek standartlaştırıyor."

Çakıroğlu, akıllı fabrikalarda yeni teknolojileri hayata geçirmenin ötesinde kurumsal yönetimi, operasyonel sistemleri, yetkin insan kaynağını, kurum kültürünü ve liderliği güçlendirmenin de önem taşıdığını aktardı.