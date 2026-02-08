İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig
Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da temaslarda bulundu
GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları opere edildi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Aladağ'da depreme dayanıksız oldukları belirlenen 3 okulun yıkımına başlandı

Fotoğraf ve Videografi Zirvesi sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturdu

Fotoğraf ve Videografi Zirvesi sektör profesyonellerini Antalya

Fotoğraf ve Videografi Zirvesi sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturdu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından 4. Fotoğraf ve Videografi Zirvesi düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Fotoğrafçılık Programı öğretim görevlisi Derya Kılıç, AA muhabirine, 2 gün süren zirvede, yapay zekanın sektöre yönelik etkilerinin değerlendirildiğini söyledi.

Yapay zekanın son bir yıldır hayatın her alanına girdiğini, görsel alanda da aktif bir şekilde kullanıldığını belirten Kılıç, yapay zekanın fotoğraf sanatına etkilerine değindi. Kılıç, yapa zekayla üretilen görsellerin "ışıkla yaratılan" geleneksel fotoğraftan ayrıştığını belirtti.

Fotoğrafın temelinin ışık olduğunu anlatan Kılıç, "Yapay zeka tarafından üretilen görüntülerde fiziksel bir ışık kaynağı yoktur, bunlar sadece insan komutlarıyla şekillenen karmaşık algoritmalardır. Geleneksel fotoğrafın bir mekanı ve anlık varoluşu varken, yapay zeka sadece bu gerçekliği taklit eder. Gerçek bir nesneden türetilmediği için fotoğrafın yerini tam olarak tutamaz." dedi.

Kılıç, yapay zekanın hızla yayılmasının toplumda bir "güven algısı" sorunu oluşturduğunu kaydetti.

İnsanların artık gördükleri her görüntüye şüpheyle yaklaştığını ifade eden Kılıç, "Bu durum fotoğrafın tarihsel süreçteki 'kayıt tutma' ve 'gerçeklik' misyonuna zarar veriyor. Sosyal medyadaki içerik bombardımanında, izleyicinin gördüğü görselin altını okuması ve nereden türetildiğini sorgulaması, yani dijital okuryazarlığını artırması artık bir zorunluluktur." diye konuştu.

Yerli ve yabancı 200 kişinin katıldığı zirve sona erdi.



Yurt Dünya 8.02.2026 14:48:52 0
Anahtar Kelimeler: fotoğraf ve videografi zirvesi sektör profesyonellerini antalya'da buluşturdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

6 Şubat Unutulacak Bir Gün Değil
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Devletin "Hızır" Hızı: Sadece Misafir Gelince mi?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol 1. Lig

2

Adana'da Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına başlandı

3

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay'da temaslarda bulundu

4

GÜNCELLEME - Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

5

Antalya'daki otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan 2 hastanın uzuvları opere edildi

6

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

7

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

8

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

9

Antalya'da Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı

10

Aladağ'da depreme dayanıksız oldukları belirlenen 3 okulun yıkımına başlandı