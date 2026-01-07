Futbol: Hazırlık maçı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında konuk ettiği Romanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Metaloglobus Bükreş'i 2-0 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli ekip, Metaloglobus Bükreş ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

Alanyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren hazırlık maçının 56. dakikasında Hagi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Antalya ekibi, 77. dakikada Yusuf Can Karademir'in golüyle durumu 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Alanyaspor maçı 2-0 kazandı.




