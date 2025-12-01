İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig
Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hakan Ülker, Güner Mumcu Taştan, Batuhan Bıyıklı

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş (Dk. 83 Enes Demirtaş), Hasan Alp Kaya, Caner Kaban, Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 90 Doğuhan Asım Dübüş), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 77 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Osman Kaynak

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı (Dk. 83 Barış Uzel), Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Melih Şen), Ali Yıldız (Dk. 57 Mustafa Said Aydın), Deniz Aksoy

Goller: Dk. 24 Abdulkadir Parmak, Dk. 68 Görkem Sağlam, Dk. 90 2 Yiğit Ali Buz (Atakaş Hatayspor), Dk. 27 ve 85 Salih Kavrazlı, Dk. 54 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 69 Osman Kaynak (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 62 Sefa Gülay, Dk. 90 1 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor), Dk. 53 Görkem Sağlam, Dk. 62 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor)


ADANA - Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor 3-3 berabere kaldı.



1.12.2025
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

