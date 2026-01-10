İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 84 Ahmet Bolat), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Yücel Gürol (Dk. 84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Osman Kaynak

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman (Dk. 70 Kanga), Kayode (Dk. 72 Catakovic), Faye (Dk. 70 Berat Luş), Onur Ulaş (Dk. 80 Anıl Yaşar), Nzaba, Eray Korkmaz (Dk. 80 Hayrullah Bilazer), Enes Alıç, Amilton

Goller: Dk. 18 Kayode, Dk. 27 Faye, Dk. 73 Nzaba, Dk. 77 ve 82 Catakovic (Esenler Erokspor)


ADANA - Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.



Spor 10.01.2026 19:26:44 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol 1. lig

