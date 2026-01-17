Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Fuat Tosyalı
Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Pekmezci, Egemen Sarvan
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Deniz Aksoy, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 58 Cemil Berk Aksu), Eren Güler (Dk. 64 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Ersin Aydemir (Dk. 85 Abdulkadir Adıyaman), Yiğit Ali Buz, Melih Şen
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Herelle (Dk. 60 Vargas), Diony, Lindseth, Adekanye (Dk. 84 Osman Kahraman), Ada İbik, Benrahou, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 60 Umut Erdem), Yasin Güreler, Toure (Dk. 64 Cıssokho)
Goller: Dk. 52 Oğuzhan Matur, Dk. 90 9 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 69 Diony, Dk. 90 6 Benrahou (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Deniz Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Toure, Dk. 76 Yasin Güreler, Dk. 90 8 Vargas (Manisa FK)
Kırmızı Kartlar: Dk. 90 4 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 90 7 Benrahou (Manisa FK)
HATAY - Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Manisa FK maçı, 2-2 berabere sona erdi.