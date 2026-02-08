Futbol: Trendyol 1. Lig

İlginizi Çekebilir

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Diyar Zengin), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 85 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 78 Yunus Gündoğdu), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya)

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Omar Imeri, Ajeti (Dk. 85 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan (Dk. 75 Adem Metin Türk), Ali Aytemur (Dk. 65 Brazao), İsmail Tarım, Ege Bilsel (Dk. 65 Hotic), Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi

Goller: Dk. 11 ve 43 Ajeti, Dk. 45 1 ve 69 Ali Habeşoğlu, Dk. 76 Seferi (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Seferi, Dk. 36 İsmail Tarım, Dk. 84 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 7 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)


ADANA - Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.



Spor 8.02.2026 18:51:40 0
