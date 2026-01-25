İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig
Futbol: Trendyol Süper Lig
Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı
Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi
Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric, Soner Dikmen, Storm, Safuri, Samet Karakoç, Van de Streek

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Niang

Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira (Gençlerbirliği)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

1. dakikada Niang'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.

13. dakika konuk ekip öne geçti. Tongya'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasının solunda topuğuyla müdahale eden Koita, şık vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

26. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Saric, kafa şutuyla topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

31. dakikada Metehan Mimaroğlu, sağ kanatta savunma arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ü topla buluşturdu. Oğulcan, ceza sahasına girip kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. İspanyol file bekçisi, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan seremoni öncesi Antalyaspor taraftarının Türk bayraklı koreografisi alkış aldı. Her iki takım oyuncuları da sahaya "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.



Spor 25.01.2026 19:08:49 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bu İnatlık Neden?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Futbol: Trendyol Süper Lig

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

Isparta'da motosikletliler bağrağa saygı sürüşü yaptı

4

Hatayspor-Ümraniyespor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

6

Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi

7

Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

8

Saimbeyli ilçesinde kar şöleni düzenlendi

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi