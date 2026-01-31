İlginizi Çekebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
Futbol: Trendyol 1. Lig
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı
Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor
Futbol: Trendyol Süper Lig
Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği
Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)

İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok

Goller: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90 4 Ampem (İkas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor), Dk. 48 Ruan, Dk. 68 Aliti (Corendon Alanyaspor)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçta İkas Eyüpspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi.

49. dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

51. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ruan'ın şutunda, top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Mounie'nin topuk pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Makouta'nın şutunda, kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topu kontrol eden Legowski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Ceza sahasında Raux Yao, önünde bulduğu topu filelere gönderdi.

90 4. dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkartı. Sol kanattaki Ongene'nin pasıyla ilerleyen Ampem, sırasıyla Makouta, Hadergjonaj ve ceza sahasında Aliti'yi çalımladıktan sonra çektiği şutta topu filelere yolladı: 1-3

İkas Eyüpspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Spor 31.01.2026 18:36:50 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kahramanmaraş'ta anahtar teslim töreninde konuştu:

2

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

3

Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

4

Futbol: Trendyol 1. Lig

5

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:

6

Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta "SOGEP" projelerinin imza törenine katıldı

7

Türkiye'nin yeni milli mühimmatı EREN göreve hazırlanıyor

8

Futbol: Trendyol Süper Lig

9

Kumluca'da hortumdan etkilenen çiftçilere plastik sera örtüsü desteği

10

Futbol: Trendyol Süper Lig