Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
İkas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba, Taşkın İlter, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok
Gol: Dk. 3 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Dk. 36 Metehan Altunbaş (İkas Eyüpspor)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki maçta Corendon Alanyaspor, İkas Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.
9. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz topu güçlükle kurtardı.
17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hwang'ın çektiği şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.