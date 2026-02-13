İlginizi Çekebilir

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen (Dk. 81 Bahadır Öztürk), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Safuri (Dk. 51 Storm), Doğukan Sinik (Dk. 61 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt)

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Satka (Dk. 82 Borevkovic), Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 83 Yunus Emre Çift), Ntcham, Holse, Yalçın Kayan (Dk. 60 Assoumou), Ndiaye, Mouandilmadji (Dk. 75 Elayis Tavsan)

Goller: Dk. 6 ve 22 Ballet, Dk. 72 Storm (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 90 6 Ntcham (Penaltıdan) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ballet, Dk. 57 Doğukan Sinik, Dk. 83 Julian, Dk. 90 1 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 6 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 28 Soner Gönül, Dk. 29 Zeki Yavru (Yedek kulübesinde) (Samsunspor)


ANTALYA - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor'u 3-1 yendi.

67. dakikada Soner Gönül'ün sol kanattan yerden pasında Holse, ceza sahasından şutunu çekti. Kaleci Julian, topu kornere çeldi.

72. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Storm, meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 3-0.

84. dakikada Storm'un sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasındaki Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Storm'un attığı gol, hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

90 4. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Ceza alanındaki Mendes'in kafa vuruşunda Giannetti'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 90 6'ncı dakikada penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın solundan filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşmayı Antalya ekibi 3-1 kazandı.



Spor 13.02.2026 22:49:52 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

