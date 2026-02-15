İlginizi Çekebilir

Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Futbol: Trendyol Süper Lig
ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi
Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu
GÜNCELLEME - Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Teknokent AR-GE 4 binası açılışında konuştu:
Osmaniye'de yağmurda şemsiye altında kitap okudular

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka

Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45 2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90 5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90 1 Aliti (Corendon Alanyaspor)


ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaka Corendon Alanyaspor, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla arka direkte buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Guilherme'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Olaigbe'nin gelişine sert şutunda, savunmada Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ruan'ın ceza sahası içerisinde Jin-Ho tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

83. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Muleka'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Bardhi'nin sert şutunda top filelere gitti: 2-1

90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Alanyaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Spor 15.02.2026 00:00:51 0
Anahtar Kelimeler: futbol: trendyol süper lig

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Ayranınız Yok İçmeye… Bu Cezalar Niye? ​
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

2

Futbol: Trendyol Süper Lig

3

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar güven tazeledi

4

Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu

5

GÜNCELLEME - Muğla ile Antalya'da su basan seralar havadan görüntülendi

6

Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

7

GÜNCELLEME - Alanya'da su baskını olan Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı

8

Heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı

9

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Antalya Teknokent AR-GE 4 binası açılışında konuştu:

10

Osmaniye'de yağmurda şemsiye altında kitap okudular