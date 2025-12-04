İlginizi Çekebilir

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Silifke Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Ömer Tevfik Özkoç, Tuncay Ercan

Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Talha Gök (Dk. 90 4 İlker Ünver), Ali Yahya Bilgin, Muharrem Cizgili, Özgür Ortaç, Vural Akkurt (Dk. 90 4 Süleyman Kadir Sarı), Yusuf Yiğit Ünal (Dk. 73 Yasin Reis), Cihan Canpolat (Dk. 86 Hakan Berfun Sayar), Gürcan Gözüm, Tayyip Kanarya, Uğur Ahmet Özder (Dk. 90 4 Şevki Çoban)

Hesap.com Antalyaspor: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Cvancara, Ballet (Dk. 90 6 Arda Altun), Van de Streek, Gueye (Dk. 62 Berkay Topdemir), Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Doğukan Sinik (Dk. 46 Poyraz Yıldırım), Saric

Gol: Dk. 19 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Cihan Canpolat, Dk. 79 Yasin Reis (Silifke Belediyespor), Dk. 90 6 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)


MERSİN - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Nesine 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor'u 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

19. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Ceza yayının sağında topla buluşan Ballet'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

27. dakikada Silifke Belediyespor beraberlik şansını kaçırdı. Antalyaspor savunmasının az adamla yakalandığı kontra atakta tandemin arkasına sarkan Cihan Canpolat, kaleci Kağan Arıcan'ın öne çıktığını görünce topa sert vurdu. Savunmada Ensar Buğra Tivsiz, ağlara giden topu son anda çizgiden çıkardı.

90 1. dakikada Antalyaspor penaltı kaçırdı. Konuk ekipte Ballet, Özgür Ortaç'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem Yiğit Arslan, beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltıda topun başına geçen Cvancara, meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Müsabakayı 1-0 kazanan Antalyaspor, organizasyonda gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.



